A AstraZeneca foi autorizada no Brasil ao mesmo tempo que a Coronavac - Mika Baumesteir - Unsplash - Uso gratuito

Publicado 16/11/2021 11:51

A Secretaria de Saúde de Porto Real realiza nesta quarta-feira (17) a vacinação contra a Covid-19 em horário estendido das 17h às 21h na Central de Vacina, anexo ao Hospital Municipal São Francisco de Assis.

Serão vacinados com a primeira dose todas as pessoas com mais de 12 anos. A segunda dose será aplicada para quem tem 16 anos ou mais, e a dose de reforço é voltada para os idosos com mais de 60 anos que já se imunizaram há mais de seis meses.

Durante a semana, a vacinação continua em todas as unidades de saúde das 8h30 às 16h imunizando o mesmo público-alvo. Para tomar a dose de vacina contra a Covid-19, o morador precisa levar os documentos de identidade e o cartão de vacinação.