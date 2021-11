Vacinação contra a Covid-19 - Divulgação/PMPR

Publicado 11/11/2021 15:35

A Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real (SMS) continua nesta sexta-feira (12) a Campanha de Imunização contra a Covid-19. Serão vacinados com a primeira dose todas as pessoas com mais de 12 anos, a segunda dose para quem tem 17 anos ou mais e a dose de reforço para idosos com mais de 60 anos.

As ações acontecem em todas as Unidades de Saúde da Família (USFs), das 8h30h às 16h, incluindo o horário de almoço

Para ser vacinado, o morador devem levar: documento pessoal com foto, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação.