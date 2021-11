Vacinação - Reprodução

Publicado 12/11/2021 07:00

A cidade de Porto Real apresentou uma redução de 40% no número de casos confirmados no mês de outubro. Foram 62 casos a mais, contra 103 no mês de setembro. A única morte registrada no mês passado aconteceu em setembro, portanto, até o momento, nenhuma morte aconteceu em outubro.