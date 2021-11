Avenida Renato Monteiro, no Tecnopolo - Divulgação/PMPR

Publicado 18/11/2021 07:00

A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos de Porto Real (SMOSP), finalizou na última semana o serviço de tapa-buracos na Avenida Renato Monteiro, no Tecnopolo. No local, foi feita a troca de solo asfáltico que estava com problemas.

Segundo o secretário de Obras, Antônio Sebastião da Silva, os serviços de infraestrutura são de extrema importância, por conta da utilização da via pelas empresas. "É muito importante manter essa avenida em bom estado, pois vários moradores que trabalham nas empresas do Tecnopolo a utilizam todos os dias. Por isso, é nossa prioridade manter a segurança da nossa população”.

Agora, a equipe da SMOSP vai dar continuidade aos trabalhos no bairro Jardim das Acácias.