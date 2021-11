Integrantes visitaram alambique de cachaça artesanal - Divulgação/PMPR

Integrantes visitaram alambique de cachaça artesanalDivulgação/PMPR

Publicado 22/11/2021 07:00

A cidade de Porto Real recebeu na última semana uma visita técnica dos integrantes da Companhia de Turismo do Estado do Rio de Janeiro, a TurisRio. Recepcionados pela equipe da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo, o objetivo foi conhecer as potencialidades do município e pontos turísticos para incluir a cidade no Guia do Turismo Rural RJ.

Um dos locais visitados foi a sede da ‘Cachaça Adelina - Artesanal’, um alambique de cachaça artesanal e que atende as especificações da Companhia para o Turismo Rural. "Após a inclusão no guia, os turistas poderão vir aqui e conhecer como é todo o processo de produção”, explicou Marcello Stocco, diretor municipal de Cultura.

A comitiva também esteve na Estufa Municipal, onde foi mostrado o projeto de Horta Municipal, que consiste na distribuição gratuita de mudas de hortaliças aos moradores. “Vale ressaltar que o Turismo Religioso e o Artesanal, são outras possibilidades que Porto Real tem a oferecer junto à TurisRio, como projetos de imersão e que elevam a experiência do visitante”, completou Alexandre Serfiotis, prefeito da cidade.