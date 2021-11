Treinamento para os agentes de saúde - PMPR

Treinamento para os agentes de saúdePMPR

Publicado 22/11/2021 11:33

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizou na última semana a capacitação em Saúde Mental dos agentes comunitários de saúde na Atenção Básica, com o objetivo de melhorar a dinâmica nas Unidades de Saúde Familiar (USF). A meta é oferecer atenção integral à saúde da comunidade, focando no indivíduo, na família e em grupos específicos.

O agente comunitário por estar inserido no dia a dia dos moradores dos bairros mantém contato direto com as famílias, por isso, faz-se necessário reconhecer fatores de risco aos quais a população está exposta e, a partir disso, desenvolver projetos interdisciplinares para a busca de soluções.

O treinamento da equipe sobre os problemas cotidianos apresentados pela população focou nas formas de atuação, além da detecção de riscos e aprimoramento das técnicas de abordagem frente aos problemas.