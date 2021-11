Vacinação contra a Covid em Porto Real - Divulgação/PMPR

Publicado 26/11/2021 07:00

A Secretaria de Saúde de Porto Real realiza nesta sexta-feira (26) um mutirão de aplicação de segunda dose em adolescentes com 12 anos ou mais. A imunização acontece das 8h30 às 11h nas unidades de saúde e das 13h às 17h na Central de Vacina, anexa ao Hospital Municipal São Francisco de Assis.

A expectativa é imunizar cerca de 400 pessoas. No caso dos adolescentes, é importante estar acompanhado de um responsável maior de 18 anos e com os documentos em mãos: identidade, CPF, comprovante de residência, cartão do SUS e cartão de vacinação.