Também conhecido como tucano-toco, o tucanuçu (Ramphastos toco) é o maior dos tucanos - Divulgação/PMPR

Publicado 24/11/2021 09:00

O aparecimento de tucanos em áreas residenciais de Porto Real tem chamado a atenção dos moradores. Trata-se de aves da espécie tucano-toco. Por isso, a Guarda Ambiental faz um alerta para que a população não tente capturá-los, evitando maus-tratos, o que é considerado crime.

Comum nas regiões de Mata Atlântica, o pássaro tem uma importante característica: um enorme bico alaranjado com uma mancha negra na ponta. Sua plumagem é negra, destacando-se o papo e o uropígio brancos, o crisso manchado de vermelho, além da área de pele nua de cor laranja ao redor dos olhos e as pálpebras azuis.

Segundo o guarda ambiental, Claudio Tuler, a família de tucanos parece ter escolhido a cidade para viver. "A ave é muito importante para a ecologia, porque é dispersador de sementes, o que é fundamental para a regeneração de florestas. Eles se alimentam basicamente de frutos, mas a dieta pode incluir insetos, ovos e filhotes de outras aves", afirmou.

Os tucanos podem ser facilmente encontrados no Horto Municipal, no bairro Jardim Real, e destaca: Não há riscos de extinção desta espécie, mas a preservação deve ser feita, como forma de proteção para evitar que no futuro a espécie não desapareça do ecossistema.