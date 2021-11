Objetivo é combater e prevenir a criminalidade - Regiane Real

Regiane Real

25/11/2021

As câmeras de monitoramento serão instaladas novamente na cidade de Porto Real. Em falta desde maio, quando o último contrato acabou, a previsão é colocar em funcionamento 92 aparelhos, com sistema moderno e alta resolução, sendo cinco delas em pontos estratégicos de acesso ao município e com reconhecimento de placas de veículos. A informação foi confirmada durante uma reunião nesta semana entre a prefeitura e os órgãos de segurança como: Polícias Civil e Militar, Guarda Municipal e Ordem Pública.

Durante o encontro, as autoridades discutiram a implantação do programa de monitoramento visando o combate e a prevenção à criminalidade. “Precisamos montar um cinturão de segurança visando proteger nossa população, queremos um sistema de monitoramento eficiente que realmente traga resultados positivos de prevenção e redução do índice de criminalidade, nosso intuito é ser referência em segurança pública na região”, disse o prefeito Alexandre Serfiotis.

De acordo com a Secretaria Municipal de Licitações, Compras e Contratos, o pregão presencial realizado no fim do mês de outubro estipulou um valor máximo de R$ 2.295.999,31 para as propostas. Com um contrato de 12 meses, a empresa vencedora da licitação foi a Tecno Volt Serviços de Instalação e Comércio de Informática e Comunicação Eirelli.

Além do Chefe do Executivo Municipal, estiveram presentes os secretários municipais de Ordem Pública e Defesa Civil, Jorge Porto; o secretário de Ordem Urbana de Quatis, Mateus Ponciano; o Delegado da 100ª DP, Marcelo Nunes; o inspetor de Polícia, Alessandro Almeida; o Subcomandante da Guarda Municipal de Porto Real, Victor Soares Guimarães; o Comandante da Guarda Municipal de Quatis, Sandro Souza; e o Comandante da 3ª Companhia da Polícia Militar de Porto Real, Tenente Anderson.