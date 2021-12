Máquinas estavam em um imóvel no BNH - Divulgação/PM

Publicado 15/12/2021 10:17

A Polícia Militar (PM) apreendeu na terça-feira (14) máquinas caça-níqueis em Porto Real. Produtos estavam em uma casa no bairro Novo Horizonte (BNH).

De acordo com a PM, a apreensão aconteceu depois de denúncia anônima de que no local teria exploração de jogo de azar. Ao chegar no endereço citado, o imóvel estava aberto e ninguém foi encontrado.

Foram apreendidas três máquinas caça-níqueis que foram levadas para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real.