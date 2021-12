100ª Delegacia Policial em Porto Real - Reprodução internet

Publicado 22/12/2021 22:19 | Atualizado 22/12/2021 22:19

A Polícia Civil de Porto Real prendeu na terça-feira (21) três homens suspeitos de envolvimento em um homicídio. O crime aconteceu no último domingo (19) no bairro Freitas Soares, mesmo local onde aconteceram as prisões.

Segundo a Civil, logo depois do crime as investigações foram iniciadas, o que possibilitou a localização de testemunhas e a identificação dos suspeitos.

Contra os três homens foram cumpridos mandados de prisão temporária. Eles foram levados para a 100ª Delegacia Policial de Porto Real e encaminhados para o sistema prisional.