Motorista foi preso por receptação de veículo roubadoDivulgação

Publicado 20/12/2021 17:34

Um homem foi preso nesta segunda-feira (20) com um carro roubado na via Dutra, em Porto Real. Ele foi abordado no km 296 da rodovia, durante a operação Égide da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

De acordo com a PRF, os agentes fizeram uma inspeção detalhada no veículo e verificaram indícios de adulteração e de clone. O carro abordado tinha registro de roubo no dia 18 de setembro 2020 no Rio de Janeiro.

O motorista foi preso por receptação de veículo roubado e levado para 100º Delegacia de Porto Real.