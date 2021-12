Percurso terá 11 km passando por diversos bairros - Reprodução internet

Publicado 17/12/2021 10:50

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL) abriu as inscrições para o Passeio Ciclístico Porto Real, que será realizado no próximo domingo, dia 19 de dezembro. Para diminuir o consumo de papel, os interessados devem se inscrever através de um formulário na internet . Dúvidas podem ser esclarecidas na sede da SMEL localizada na Rua Hilário Ettore, n° 535, Centro, ou pelo telefone (24) 3353-1791. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A concentração será a partir das 7h, no Horto Municipal, no bairro Jardim Real, com saída prevista para as 8h. O percurso terá 11 km, passando pelos bairros Jardim Real, Centro, Jardim das Acácias, Freitas Soares, Fátima e Nova Colônia.

Para aqueles que não tiverem experiência, o ideal é que usem roupas confortáveis e levem uma garrafinha de água para se hidratar. Os participantes também devem se alimentar de forma leve antes do exercício, além de passar protetor solar e usar equipamentos de segurança.

Para o prefeito Alexandre Serfiotis, além do impacto ecológico, o ciclismo traz diversos benefícios à saúde. “Nós vivemos em uma rotina acelerada, onde na maioria das vezes dependemos dos automóveis para a locomoção. Por meio do evento, além dessa consciência social e ecológica, queremos promover o lazer através do ciclismo, que ajuda na melhora do condicionamento físico e na redução do estresse”, comentou.