Sessões acontecem no modelo híbrido para vereadores, mas sem a presença da população - Divulgação/CMPR

Sessões acontecem no modelo híbrido para vereadores, mas sem a presença da populaçãoDivulgação/CMPR

Publicado 17/12/2021 10:17

Em sessão extraordinária realizada nesta semana, os vereadores de Porto Real adiaram o início do recesso parlamentar para dar continuidade aos trabalhos que precisam ser resolvidos ainda este ano. A Câmara Municipal realizará as últimas sessões ordinárias do ano nos dias 20 e 22 de dezembro (segunda e quarta) às 10h.

Segundo o presidente da Casa, o vereador Carlos Antônio de Lima, com mais uma semana, a Câmara pode votar temas importantes para o município. "Por exemplo, a Lei Orçamentária Anual (LOA) e as alterações no Plano Plurianual (PPA), bem como deliberar o projeto de Lei de autoria da mesa diretora que dispõe sobre a nova reforma administrativa da Câmara e outros projetos de Lei de autoria do Poder Executivo”, completou.