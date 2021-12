Horto Municipal de Porto Real - Divulgação

Publicado 17/12/2021 09:47

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda de Porto Real (SMTR) realiza no próximo fim de semana a 1ª Feira de Empreendedorismo no Horto Municipal, no bairro Jardim Real. No sábado (18), o evento será das 14h às 22h, e no domingo (19) das 10h às 20h.

Com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Real e Quatis, a feira tem o objetivo de fomentar o comércio na cidade, alavancando as atividades econômicas e ajudando os empreendedores a divulgarem seus produtos.