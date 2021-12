Felino estava às margens da rodovia RJ-159, próximo ao distrito de Joaquim Leite - Divulgação

Felino estava às margens da rodovia RJ-159, próximo ao distrito de Joaquim LeiteDivulgação

Publicado 15/12/2021 12:17 | Atualizado 15/12/2021 21:46

Uma jaguatirica foi encontrada morta na terça-feira (14) em uma estrada de Quatis, que liga a zona urbana à rural. O felino estava às margens da rodovia RJ-159 próximo ao distrito de Joaquim Leite. A suspeita é de que ele tenha sido atropelado. A Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente de Quatis informou que foi acionada e quando chegou ao local encontrou o animal em avançado estado de decomposição.

sinais de atropelamento. A Secretaria de Ambiente acredita que o animal pode não ter morrido no local onde foi encontrado e que, possivelmente, foi colocado na estrada após a morte. "Como o local é afastado e não há relatos ou provas dos proprietários no entorno, não é possível encontrar um suspeito pelo crime ambiental", completa a nota. Um morador que gravou o vídeo e não quis se identificar disse que a cabeça do animal estava esmagada e o corpo apresentavaA Secretaria de Ambiente acredita que o animal pode não ter morrido no local onde foi encontrado e que, possivelmente, foi colocado na estrada após a morte. "Como o local é afastado e não há relatos ou provas dos proprietários no entorno, não é possível encontrar um suspeito pelo crime ambiental", completa a nota.

Devido ao estado de decomposição, não foi possível enviar o animal para estudo sobre a causa da morte, mas o corpo foi enterrado em um local escolhido pela Secretaria Municipal. O órgão afirmou ainda que vai registrar um boletim de ocorrência para averiguar o crime ambiental.

Também será enviado um ofício ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) para informar o aparecimento do felino no município a fim de auxiliar no monitoramento da presença de outros indivíduos da mesma espécie.

Jaguatirica

A jaguatirica é um mamífero da família dos felinos. É considerada o terceiro maior felino do continente, depois da onça-pintada e do puma. Como a maioria dos felinos, a jaguatirica é um animal noturno, ou seja, ela dorme de dia e à noite sai para caçar. Apesar de ser parecer com a onça-pintada, o animal é bem menor, variando de 70 a 100 cm de comprimento.