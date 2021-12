Letreiro turístico com a frase ‘EU AMO PORTO REAL’ - Divulgação/PMPR

Letreiro turístico com a frase ‘EU AMO PORTO REAL’ Divulgação/PMPR

Publicado 17/12/2021 10:04

Com uma programação voltada para toda a família, Porto Real abre nesta sexta-feira (17) o Natal Brilho Real no Horto Municipal. A partir das 18h, os moradores poderão curtir a iluminação especial, registrar o momento em um letreiro turístico com a frase "Eu amo Porto Real" e acompanhar a chegada do Papai Noel.

De acordo com o prefeito Alexandre Serfiotis, o evento contará com cama elástica para crianças e praça de alimentação. “Iremos dar oportunidade para a culinária local, e claro, para as famosas e tradicionais massas italianas. Nosso objetivo é que nesse período natalino, onde reunimos a família e amigos para celebrar, o Horto também possa ser um ponto de encontro, representando toda a energia positiva que temos no Natal”, disse.

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo preparou uma programação que contemplará todo o final de semana. Além do palco Experimentando Arte, que receberá apresentações artísticas de músicos e grupos de dança, o evento também terá a Área Kids com monitores infantis.