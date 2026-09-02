As duas mulheres foram detidas e encaminhadas, juntamente com o veículo, para a 100ª Delegacia de Polícia, em Porto RealFoto: Divulgação
PRF recupera veículo clonado na Via Dutra, em Porto Real
Veículo, avaliado em R$ 108 mil, havia sido roubado no Rio de Janeiro; duas mulheres foram detidas e caso segue para investigação
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Veículo, avaliado em R$ 108 mil, havia sido roubado no Rio de Janeiro; duas mulheres foram detidas e caso segue para investigação
Porto Real mantém liderança na geração de empregos no Sul Fluminense pelo segundo mês consecutivo
Município também alcançou o 5º lugar entre as cidades que mais geraram empregos formais no Estado do Rio de Janeiro
Caravana Firjan SESI Cine na Estrada leva sessões gratuitas de cinema a Porto Real
Iniciativa gratuita será realizada nos dias 11 e 12 de junho, no Horto Municipal, com programação voltada para crianças, jovens e adultos
Espaço Maker é inaugurado em Porto Real
Projeto é fruto de uma parceria entre a AVSI Brasil, Stellantis e a Prefeitura
Guarda Municipal de Porto Real recebe capacitação sobre prevenção aos maus-tratos a animais
A ação contou ainda com o apoio do Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC)
Porto Real ganha polo do Projeto Estadual Esporte nas Ruas
Através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e o patrocínio da Light, Porto Real agora é polo do projeto Esportes nas Ruas, que irá ofertar aulas de Futebol e MMA (Artes Marciais Mistas)
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