As duas mulheres foram detidas e encaminhadas, juntamente com o veículo, para a 100ª Delegacia de Polícia, em Porto Real - Foto: Divulgação

As duas mulheres foram detidas e encaminhadas, juntamente com o veículo, para a 100ª Delegacia de Polícia, em Porto RealFoto: Divulgação

Publicado 02/09/2026 17:25

Porto Real - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na madrugada desta quarta-feira (2), um Jeep Renegade que havia sido roubado no Rio de Janeiro. O veículo foi abordado por volta de 0h30, no km 298 da Via Dutra, em A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na madrugada desta quarta-feira (2), um Jeep Renegade que havia sido roubado no Rio de Janeiro. O veículo foi abordado por volta de 0h30, no km 298 da Via Dutra, em Porto Real , durante fiscalização realizada por uma equipe da 7ª Delegacia da PRF.

O automóvel ostentava placas de Uberaba (MG) e era conduzido por uma mulher de 22 anos, que estava acompanhada de uma passageira de 21 anos. Questionadas sobre a procedência do veículo, a passageira informou que o carro pertenceria ao companheiro e que estava viajando com a condutora, que possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), para São Paulo, onde fariam compras.

Durante uma inspeção detalhada, os policiais identificaram sinais de adulteração nos elementos de identificação do veículo. Após a verificação, foi constatado que se tratava de um veículo clonado. A consulta revelou que o veículo original, de mesma marca, modelo e cor, era registrado no Rio de Janeiro e possuía registro de roubo no município.

Diante da constatação, as duas mulheres foram detidas e encaminhadas, juntamente com o veículo, para a 100ª Delegacia de Polícia, em Porto Real. A ocorrência foi apresentada para o registro da recuperação do automóvel e adoção das medidas legais cabíveis. Até o momento, não obtivemos resposta da defesa das suspeitas.