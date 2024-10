Homofobia em Icaraí: caso foi parar na 77 DP - Reprodução

Publicado 17/10/2024 08:07 | Atualizado 17/10/2024 18:34

Niterói - O produtor cultural Ricardo Mouzer, de 37 anos, acusa que foi vítima de homofobia no final da tarde dessa quarta-feira (16), na esquina das ruas Paulo Gustavo com Lopes Trovão, em Icaraí, Zona Sul de Niterói.

Segundo testemunhas, ele estava com propaganda política do candidato a prefeito Rodrigo Neves (PDT) quando foi abordado por uma apoiadora do adversário Carlos Jordy, que humilhou o rapaz com deboches pelo fato de Mouzer ser assumidamente gay. O caso foi parar na 77ª DP (Icaraí), onde o produtor cultural postou um vídeo nas redes sociais.



A vítima, que é suplente de vereador, disse que a confusão começou após ele ser abordado com questionamentos sobre a distribuição de absorventes na rede municipal de saúde de Niterói. O produtor cultural disse que respondeu de forma educada que não saberia dizer, pois não trabalhava na área de saúde e nem era uma mulher para recorrer ao serviço prestado pela prefeitura. Nesse momento, segundo Mouzer, a apoiadora do candidato adversário começou a chamá-lo de mulher e ofendê-lo de forma repetitiva, insistindo que ele tinha que usar absorvente.

Visivelmente emocionado, o produtor cultural desabafou: "Percebi que estava sofrendo uma agressão homofóbica gratuita e não podia deixar aquilo passar porque a gente não pode tolerar esse tipo de comportamento. Homofobia é crime e eu estou há muitos anos lutando para combater isso, lutando para que as pessoas sejam respeitadas pelo que elas são, e eu não vou admitir ser ofendido de forma gratuita por uma desconhecida na rua", relatou Mouzer.



Populares chamaram imediatamente a polícia. Num outro vídeo gravado pelas testemunhas, a agressora ironiza o fato: "Não estou tentando fugir não. Pode chamar. A polícia tá do nosso lado". Minutos depois, ela foi conduzida para a delegacia para prestar depoimento.