Celular, drogas e arma apreendidos em QuatisFoto: Divulgação/ PM

Publicado 27/02/2025 12:44

Quatis - Um adolescente e três jovens foram presos com arma e drogas, em Quatis (RJ). O caso aconteceu na madrugada desta quinta-feira (27), na Rua Major Barbosa Leite, no bairro Jardim Independência.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes foram até o local, conhecido como "Terreirão", após receberem denúncia de que vários homens estariam armados, traficando drogas e abordando moradores. Ao chegarem no endereço, a PM ficou em observação e avistaram quatro pessoas armadas e com arma de fogo.

Quatro jovens, de 17, 18, 19 e 20 anos, foram presos em flagrante. Com ele, foram apreendidos 34 pinos de cocaína, 47 pedras de crack, 567 reais em espécie, três celulares e um revólver calibre 38.



Eles foram encaminhados para a delegacia de Porto Real, que atende Quatis. Após apreciação dos fatos pela autoridade policial, três deles foram autuados por tráfico de drogas. O suspeito de 19 anos também foi autuado por receptação e pelo porte ilegal de arma de fogo, conforme o artigo 14 da lei 10.826/03, permanecendo preso. O adolescente, de 17 anos, foi autuado no fato análogo ao tráfico de drogas, permanecendo apreendido.