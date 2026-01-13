O simpósio teve como principal objetivo analisar os resultados do período anterior e definir ações estratégicas para os próximos anos - Foto: Divulgação

O simpósio teve como principal objetivo analisar os resultados do período anterior e definir ações estratégicas para os próximos anosFoto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 10:40

Quatis - Aconteceu, no último sábado (10), a 4ª edição do Simpósio Anual da Secretaria Municipal de Saúde de Quatis, evento que reuniu gestores, equipes técnicas e órgãos vinculados para avaliação de resultados e planejamento das políticas públicas de saúde no município. Com o tema “Pensando juntos, mais um passo para o futuro”, o encontro destacou a importância do trabalho integrado entre os setores da saúde e da construção coletiva de estratégias voltadas à qualificação dos serviços oferecidos à população.

O simpósio teve como principal objetivo analisar os resultados do período anterior e definir ações estratégicas para os próximos anos, fortalecendo o planejamento em saúde, gestão pública e na tomada de decisões baseada em evidências. Na ocasião, foram apresentados avanços no planejamento municipal, como a elaboração do Plano Municipal de Saúde 2026–2029, aprovado na Conferência Municipal de Saúde no segundo semestre de 2025, além da avaliação em andamento da Programação Anual de Saúde (PAS 2026) junto ao Conselho Municipal de Saúde.

Órgãos vinculados à secretaria apresentaram análises e propostas, reforçando o compromisso com uma gestão participativa, transparente e orientada a resultados. Marcaram presença no evento o prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias; o secretário de Saúde, Lucas Silva; a vice-prefeita de Quatis, Ivone Bento; além do vereador Rogério Oliveira e do presidente da Câmara Municipal de Quatis, Leandro Sant’Anna. Também estiveram presentes as equipes dos departamentos da secretaria e funcionários da rede municipal de saúde.