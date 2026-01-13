O simpósio teve como principal objetivo analisar os resultados do período anterior e definir ações estratégicas para os próximos anosFoto: Divulgação
Quatis promove 4º Simpósio Anual da Secretaria de Saúde e discute planejamento para a área da saúde pública municipal
Com o tema "Pensando juntos, mais um passo para o futuro", o encontro destacou a importância do trabalho integrado entre os setores da saúde
Quatis promove 4º Simpósio Anual da Secretaria de Saúde e discute planejamento para a área da saúde pública municipal
Com o tema "Pensando juntos, mais um passo para o futuro", o encontro destacou a importância do trabalho integrado entre os setores da saúde
Parque Natural Municipal Horto dos Quatis passa a integrar guia educacional do Vale do Paraíba Fluminense
O material tem como objetivo apoiar professores dos anos finais do Ensino Fundamental, relacionando os conteúdos previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Produtor Mirim de Quatis realiza primeira atividade de colheita após reativação da Horta Municipal
Na ocasião, os adolescentes ainda puderam levar um kit de hortaliças e temperos plantados e colhidos pelo grupo, fortalecendo a importância da valorização do pequeno produtor e do acesso à alimentação de qualidade
Escola Maria Helena, em Quatis, realiza encontro final com alunos do projeto de monitoria
A iniciativa, que ganhou destaque ao longo do ano letivo, teve como intuito selecionar estudantes para atuarem como monitores no período contraturno
Prefeitura e ITERJ entregam primeiros títulos de regularização fundiária para moradores de Quatis
Os primeiros títulos foram entregues na manhã do último sábado (6), na Praça Dr. Teixeira Brandão
Quatis conquista Selo Ouro em Transparência Pública concedido pela ATRICON
Quatis obteve a expressiva nota de 86,32% na avaliação, que analisa a transparência dos portais das prefeituras e demais poderes
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.