Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizaram visitas técnicas a todas as farmácias e supermercados da cidade - Foto: Divulgação

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizaram visitas técnicas a todas as farmácias e supermercados da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 22/01/2026 13:47

Quatis - A Divisão de Vigilância Sanitária e Ambiental, da Prefeitura de Quatis, realizou na última segunda-feira (19), uma ação de fiscalização para apurar possíveis irregularidades envolvendo lotes de produtos lácteos apontados como contaminados. A iniciativa atendeu a uma solicitação da Vigilância Sanitária Estadual.

A operação foi realizada em cumprimento à Resolução nº 32/2026, publicada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que determinou a proibição da comercialização, distribuição e uso de lotes específicos de fórmulas infantis das marcas Nestogeno, Nan Supreme Pro, Nanlac Supreme Pro, Nanlac Comfor, Nan Sensitive e Alfamino, todas fabricadas pela Nestlé Brasil.

Durante a ação, equipes da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizaram visitas técnicas a todas as farmácias e supermercados de Quatis. O objetivo foi verificar a presença dos produtos citados na notificação estadual, e também avaliar as condições de armazenamento e a regularidade da comercialização. As equipes analisaram as condições sanitárias dos estabelecimentos e ainda seguiram com o cumprimento da legislação vigente.

A administração municipal segue atuando de forma integrada com os órgãos estaduais, reafirmando o compromisso com a proteção da saúde pública, a prevenção de riscos sanitários e a segurança da população.