O evento teve entrega de medalhas à todos os atletas e também troféus para os três primeiros colocados nas categorias geral masculino e femininoFoto: Divulgação

Quatis - A Prefeitura de Quatis encerrou o mês de janeiro promovendo mais esporte, saúde e conscientização. A cidade sediou, na manhã do último sábado (31), a 3ª edição da Corrida Janeiro Branco, iniciativa do governo municipal que celebra o mês de conscientização à saúde mental e emocional. Cerca de 100 atletas participaram do evento, que uniu atividade física, solidariedade e conscientização à campanha. Os corredores encararam um percurso de 5 km partindo da Praça Dr. Teixeira Brandão e passando por algumas ruas e bairros de Quatis, incluindo Centro, Pilotos e Jardim Polastri. Além da corrida, uma caminhada também foi a opção de alguns participantes. O evento teve entrega de medalhas à todos os atletas e também troféus para os três primeiros colocados nas categorias geral masculino e feminino.

A 3ª Corrida Janeiro Branco de Quatis teve inscrições prévias e os participantes tiveram que contribuir com brinquedos, fraldas ou absorventes, itens que serão destinados ao fortalecimento da saúde da mulher, da criança e do adolescente. O evento contou ainda com a presença dos secretários de Saúde e de Esporte e Lazer, Lucas Silva e André Gomes Martins, o Jabuti, respectivamente, além da vice-prefeita, Ivone Bento, e do prefeito de Quatis Aluísio d’Elias, que reforçou a importância da iniciativa do Janeiro Branco. “Muitas pessoas acham que saúde mental só tem a ver com quem está internado ou com alguma doença mais agravada. Mas a verdade é que saúde mental também tem a ver com estresse, com ansiedade, e, por isso, a saúde mental precisa ser cuidada, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida. E nada como o esporte para ajudar a seguir nesse caminho de manter a saúde mental em dia e também de ser uma oportunidade de conscientização coletiva. Cuidar da mente também é um ato de amor.” - destaca Aluísio.