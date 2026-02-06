O Carnaval Quatis 2026 vai de 13 a 17 de fevereiro - Foto: Divulgação

Publicado 06/02/2026 12:49

Quatis - A Prefeitura de Quatis divulgou a programação oficial da festa de carnaval na cidade. Em cinco dias de folia, grandes atrações prometem tomar conta da Avenida Nossa Senhora do Rosário, no centro, e dos distritos Falcão e Ribeirão de São Joaquim. O Carnaval Quatis 2026 vai de 13 a 17 de fevereiro, com entrada gratuita e diversas atividades para todos os públicos.

Tradição no carnaval, Quatis é uma das cidades que mais atraem foliões de toda a região. Neste ano, a programação contará com alguns nomes nacionais e regionais. Banda Pulse, Carrossel de Emoções, Cordão do Bola Preta, Pepinho Meu Rei e Hellen Reis são as principais atrações das noites de folia. Charanga da Alegria, Matinês com recreação na sede e nos distritos Falcão e Ribeirão de São Joaquim, além de muita música com DJ’s também farão a alegria dos foliões na cidade. A novidade deste ano será o primeiro Concurso de Fantasia Infantil e o Bloquinho Infantil com a carretinha de som durante as matinês na cidade. Na festa principal, que acontece à noite na avenida, a abertura será às 19 horas, enquanto o encerramento está previsto para às 2h da madrugada.

Veja a programação completa:

SEXTA-FEIRA, (13/02)

19h - Bloco da ‘Feliz Idade’ - Grupo de idosos dos CRAS de Quatis | DJ TK

20h - Apresentação da Charanga da Alegria

23h30 - Show com Banda Pulse

DJ Vinny nos intervalos

02h - Encerramento

SÁBADO, (14/02)

16h - Matinê em Falcão (com DJ e Recreação Infantil)

18h - Charanga da Alegria

Avenida Nossa Senhora do Rosário (Centro de Quatis)

19h - DJ Vinny

23h30 - Show com Carrossel de Emoções

02h - Encerramento

DOMINGO, (15/02)

16h - Matinê no Centro de Quatis (Com DJ, Recreação e Concurso de Fantasia Infantil)

19h - DJ Vinny

23h30 - Show com Cordão do Bola Preta

02h - Encerramento

SEGUNDA-FEIRA, (16/02)

16h - Matinê em Ribeirão de São Joaquim (Com DJ e Recreação Infantil)

18h - Charanga da Alegria

Avenida Nossa Senhora do Rosário (Centro)

19h - DJ Vinny

23h30 - Show com Pepinho Meu Rei

02h - Encerramento

TERÇA-FEIRA, (17/02)

16h - Matinê no Centro (Com DJ, Recreação Infantil e o Bloquinho Infantil com a Carretinha de Som)

19h - DJ Vinny

23h30 - Show com Hellen Reis

02h - Encerramento