Quatis - A Prefeitura de Quatis divulgou a programação oficial da festa de carnaval na cidade. Em cinco dias de folia, grandes atrações prometem tomar conta da Avenida Nossa Senhora do Rosário, no centro, e dos distritos Falcão e Ribeirão de São Joaquim. O Carnaval Quatis 2026 vai de 13 a 17 de fevereiro, com entrada gratuita e diversas atividades para todos os públicos.
Tradição no carnaval, Quatis é uma das cidades que mais atraem foliões de toda a região. Neste ano, a programação contará com alguns nomes nacionais e regionais. Banda Pulse, Carrossel de Emoções, Cordão do Bola Preta, Pepinho Meu Rei e Hellen Reis são as principais atrações das noites de folia. Charanga da Alegria, Matinês com recreação na sede e nos distritos Falcão e Ribeirão de São Joaquim, além de muita música com DJ’s também farão a alegria dos foliões na cidade. A novidade deste ano será o primeiro Concurso de Fantasia Infantil e o Bloquinho Infantil com a carretinha de som durante as matinês na cidade. Na festa principal, que acontece à noite na avenida, a abertura será às 19 horas, enquanto o encerramento está previsto para às 2h da madrugada.
Veja a programação completa:
SEXTA-FEIRA, (13/02)
19h - Bloco da ‘Feliz Idade’ - Grupo de idosos dos CRAS de Quatis | DJ TK 20h - Apresentação da Charanga da Alegria 23h30 - Show com Banda Pulse DJ Vinny nos intervalos 02h - Encerramento
SÁBADO, (14/02)
16h - Matinê em Falcão (com DJ e Recreação Infantil) 18h - Charanga da Alegria Avenida Nossa Senhora do Rosário (Centro de Quatis) 19h - DJ Vinny 23h30 - Show com Carrossel de Emoções 02h - Encerramento DOMINGO, (15/02)
16h - Matinê no Centro de Quatis (Com DJ, Recreação e Concurso de Fantasia Infantil) 19h - DJ Vinny 23h30 - Show com Cordão do Bola Preta 02h - Encerramento
SEGUNDA-FEIRA, (16/02)
16h - Matinê em Ribeirão de São Joaquim (Com DJ e Recreação Infantil) 18h - Charanga da Alegria Avenida Nossa Senhora do Rosário (Centro) 19h - DJ Vinny 23h30 - Show com Pepinho Meu Rei 02h - Encerramento
TERÇA-FEIRA, (17/02)
16h - Matinê no Centro (Com DJ, Recreação Infantil e o Bloquinho Infantil com a Carretinha de Som) 19h - DJ Vinny 23h30 - Show com Hellen Reis 02h - Encerramento
