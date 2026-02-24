Os procedimentos foram organizados pela Secretaria Municipal de SaúdeFoto: Divulgação
Quatis viabiliza mais de 200 cirurgias por meio do SUS em 2025
O município também assegurou o Transporte para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) aos pacientes que precisaram se deslocar para realizar os procedimentos
Prefeitura divulga programação oficial do carnaval 2026 com diversas atrações em cinco dias de folia
O Carnaval Quatis 2026 vai de 13 a 17 de fevereiro, com entrada gratuita e diversas atividades para todos os públicos
Prefeitura realiza 3ª edição da Corrida Janeiro Branco em Quatis
Cerca de 100 atletas participaram do evento, que uniu atividade física, solidariedade e conscientização à campanha
Prefeitura de Quatis fiscaliza estabelecimentos após alerta sobre fórmulas infantis contaminadas
A iniciativa atendeu a uma solicitação da Vigilância Sanitária Estadual
Quatis promove 4º Simpósio Anual da Secretaria de Saúde e discute planejamento para a área da saúde pública municipal
Com o tema "Pensando juntos, mais um passo para o futuro", o encontro destacou a importância do trabalho integrado entre os setores da saúde
Parque Natural Municipal Horto dos Quatis passa a integrar guia educacional do Vale do Paraíba Fluminense
O material tem como objetivo apoiar professores dos anos finais do Ensino Fundamental, relacionando os conteúdos previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
Produtor Mirim de Quatis realiza primeira atividade de colheita após reativação da Horta Municipal
Na ocasião, os adolescentes ainda puderam levar um kit de hortaliças e temperos plantados e colhidos pelo grupo, fortalecendo a importância da valorização do pequeno produtor e do acesso à alimentação de qualidade
