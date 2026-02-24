Os procedimentos foram organizados pela Secretaria Municipal de Saúde - Foto: Divulgação

Publicado 24/02/2026 15:08

Quatis - A Prefeitura de Quatis viabilizou, ao longo do ano de 2025, a realização de 212 cirurgias pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Os procedimentos foram organizados pela Secretaria Municipal de Saúde, que garantiu o encaminhamento dos pacientes para unidades de referência da rede pública.

As cirurgias abrangeram diferentes especialidades, como oftalmologia, ortopedia, ginecologia, urologia, cardiologia, dermatologia, oncologia e cirurgia geral. Todo o processo incluiu avaliação médica, realização de exames e inserção dos pacientes no sistema oficial de regulação do SUS, seguindo os protocolos estabelecidos.

O município também assegurou o Transporte para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) aos pacientes que precisaram se deslocar para realizar os procedimentos. Garantindo que todos os munícipes que necessitam de deslocamento para realização dos procedimentos cirúrgicos tenham acesso ao transporte de forma regular e organizada.

Segundo a secretaria, os números refletem o planejamento e a organização da rede municipal de saúde, reforçando o compromisso com a ampliação do acesso às cirurgias e com a garantia dos direitos dos usuários do SUS. “A divulgação desses resultados reforça o compromisso da Prefeitura de Quatis com a transparência, a publicidade dos atos administrativos e a valorização do trabalho técnico realizado pelas equipes de saúde, evidenciando que o acesso às cirurgias é resultado de planejamento, acompanhamento contínuo dos pacientes e articulação regional no âmbito do SUS.” - Concluiu o Secretário Municipal de Saúde, Lucas Silva.