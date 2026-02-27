Esta é a segunda vez consecutiva que Quatis recebe o reconhecimento máximo - Foto: Divulgação

Publicado 27/02/2026 16:09

Quatis - O município de Quatis conquistou, pela segunda vez consecutiva, o Selo Ouro no Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização 2025. A premiação, instituída pelo Ministério da Educação, por meio do Edital MEC n° 10/2025, reconhece os municípios brasileiros que se destacaram na garantia da alfabetização na idade certa e com qualidade da educação pública. O selo avalia as metas alcançadas por cada gestão municipal com foco no Indicador Criança Alfabetizada, voltado aos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental.

Esta é a segunda vez consecutiva que Quatis recebe o reconhecimento máximo. Neste ano, a cidade também divide o selo com outras 3 cidades da região Sul Fluminense que também foram ouro em alfabetização, são elas Resende, Barra Mansa e Pinheiral. Já em todo estado do Rio de Janeiro, 32 municípios foram contemplados com a nota máxima.

O Selo Nacional Compromisso com a Alfabetização considera diversos fatores baseados em cinco eixos centrais. Em 2025, a pontuação máxima passou a ser de 150 pontos, distribuídos nas categorias Ouro, que vai de 110 a 150 pontos; Prata, de 90 a 109 pontos; e Bronze, de 60 a 89 pontos.

O cálculo é feito baseado em cinco eixos principais, que inclui resultados de aprendizagem, com o cumprimento da meta do Indicador Criança Alfabetizada; a gestão e governança, com a institucionalização e implementação da política de alfabetização; as ações estruturantes, como formação continuada de docentes e gestores, distribuição de materiais didáticos e recomposição das aprendizagens; a valorização profissional, com iniciativas voltadas ao cuidado socioemocional, clima organizacional e autonomia docente; além do monitoramento com uso de dados educacionais e evidências documentais.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Quatis (SME), ações de alfabetização foram cruciais para levar Quatis ao prêmio máximo. Entre as atividades implementadas, destacam-se o curso Leitura e Escrita na Educação Infantil para docentes, a criação de Cantinhos de Leitura para as turmas da pré-escola e para alunos do 1º e 2º ano do Ensino Fundamental, a distribuição de materiais didáticos, além de diversos outros eventos e formações que integram a recomposição da aprendizagem e a organização integrada em educação.

“A conquista é resultado de um trabalho sério e comprometido, alinhado às diretrizes do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, que começa ainda na Educação Infantil e se estende por toda a rede municipal. Não medimos esforços para entregar uma educação de qualidade para todos e este prêmio chega, mais uma vez, para enaltecer o trabalho de toda a rede e ser a prova de tudo o que plantamos. Seguiremos por mais educação e avançando ainda mais na nossa alfabetização.” - destaca a vice-prefeita e secretária de Educação, Ivone Bento.