Esta é a segunda vez consecutiva que Quatis recebe o reconhecimento máximoFoto: Divulgação
Pela segunda vez consecutiva, Quatis é Selo Ouro em alfabetização e fica entre os 4 municípios do Sul Fluminense que foram destaques em 2025
O selo avalia as metas alcançadas por cada gestão municipal com foco no Indicador Criança Alfabetizada, voltado aos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental
Quatis viabiliza mais de 200 cirurgias por meio do SUS em 2025
O município também assegurou o Transporte para Tratamento Fora do Domicílio (TFD) aos pacientes que precisaram se deslocar para realizar os procedimentos
Prefeitura divulga programação oficial do carnaval 2026 com diversas atrações em cinco dias de folia
O Carnaval Quatis 2026 vai de 13 a 17 de fevereiro, com entrada gratuita e diversas atividades para todos os públicos
Prefeitura realiza 3ª edição da Corrida Janeiro Branco em Quatis
Cerca de 100 atletas participaram do evento, que uniu atividade física, solidariedade e conscientização à campanha
Prefeitura de Quatis fiscaliza estabelecimentos após alerta sobre fórmulas infantis contaminadas
A iniciativa atendeu a uma solicitação da Vigilância Sanitária Estadual
Quatis promove 4º Simpósio Anual da Secretaria de Saúde e discute planejamento para a área da saúde pública municipal
Com o tema "Pensando juntos, mais um passo para o futuro", o encontro destacou a importância do trabalho integrado entre os setores da saúde
