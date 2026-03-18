Ao longo do ano de 2025, mais de 12 consultas especializadas foram realizadas na cidade - Foto: Divulgação

Ao longo do ano de 2025, mais de 12 consultas especializadas foram realizadas na cidadeFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 15:10

Quatis - A Prefeitura de Quatis garantiu, ao longo de 2025, um total de 12.073 consultas médicas especializadas à população por meio da rede municipal de saúde. O número reforça o acesso dos moradores a atendimentos especializados dentro do Sistema Único de Saúde (SUS). Os dados foram apresentados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) durante Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Saúde, realizada na última terça-feira (10), como parte das ações de transparência e prestação de contas da gestão municipal.

Durante o ano, o município ofereceu consultas em 19 especialidades médicas, incluindo cardiologia, dermatologia, endocrinologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, neurologia, ortopedia, pediatria, psiquiatria, pneumologia, reumatologia e urologia. O acesso aos especialistas ocorre por meio de encaminhamento das unidades de Atenção Primária, responsáveis pelo primeiro atendimento e acompanhamento dos pacientes na rede municipal.

Segundo a Secretaria de Saúde, os resultados refletem o trabalho de organização da rede de atendimento e planejamento dos serviços, garantindo mais acesso da população aos atendimentos especializados. O governo municipal segue investindo no fortalecimento da rede municipal de saúde, com foco na ampliação e na qualificação dos serviços oferecidos à população.