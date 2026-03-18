Na região das Agulhas Negras, a cidade liderou o ranking - Foto: Divulgação

Na região das Agulhas Negras, a cidade liderou o rankingFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 15:13

Quatis - O município de Quatis se destacou no ranking do Índice de Gestão Municipal Aquila (IGMA) 2026, ferramenta que avalia o desempenho da administração pública em mais de 5.500 cidades brasileiras. Na última atualização, divulgada em fevereiro, Quatis obteve 55,73 pontos no Pilar “Saúde e Bem-Estar”, garantindo o primeiro lugar entre os municípios da Região das Agulhas Negras e a segunda posição entre os 15 municípios do Sul Fluminense, atrás apenas de Rio Claro, que somou 57,39 pontos.

O resultado coloca Quatis à frente de cidades maiores e com estruturas hospitalares mais amplas, evidenciando avanços na organização e gestão da saúde pública. Na região das Agulhas Negras, a cidade liderou o ranking, seguida por Porto Real (49,98), Resende (43,30) e Itatiaia (40,12). Já no Sul Fluminense, consolidou-se entre os melhores desempenhos da região.

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o destaque reflete ações estruturantes realizadas nos últimos anos, como a ampliação da oferta de consultas especializadas, o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, a organização da regulação e dos fluxos assistenciais, a ampliação do acesso a exames e procedimentos especializados, a garantia de transporte e acompanhamento para pacientes em Tratamento Fora do Domicílio (TFD) e o planejamento para expansão da rede hospitalar municipal.

O IGMA utiliza indicadores oficiais para avaliar a gestão pública em áreas como saúde, educação e infraestrutura. Em Quatis, o acompanhamento desses dados integra um esforço da prefeitura para modernizar a gestão, alinhar ações a metas concretas e aprimorar a aplicação dos recursos públicos.

Apesar do desempenho positivo, Quatis ainda enfrenta desafios a serem superados. O resultado do IGMA mostra que o planejamento, o acompanhamento contínuo e a gestão responsável são fundamentais para aprimorar o atendimento à população e fortalecer o SUS, consolidando o município como referência regional em saúde pública.