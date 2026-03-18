A iniciativa também apresentou aos estudantes a Lei Maria da Penha, destacando os diferentes tipos de violência contra a mulher - Foto: Divulgação

A iniciativa também apresentou aos estudantes a Lei Maria da Penha, destacando os diferentes tipos de violência contra a mulherFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 15:17

Quatis - Alunos das escolas municipais Pessoa de Barros e do CIEP 492 Municipalizado Marciana Machado de Elias participaram, na última semana, de uma ação de educação preventiva sobre o combate à violência doméstica e familiar, realizada pela Patrulha Escolar de Quatis.

A atividade teve como objetivo conscientizar os estudantes sobre a importância do respeito, da convivência saudável e da prevenção à violência dentro do ambiente familiar. Durante a ação, foram promovidas orientações educativas e momentos de diálogo com os alunos, incentivando a reflexão sobre atitudes do dia a dia e a importância de construir relações baseadas no respeito.

A iniciativa também apresentou aos estudantes a Lei Maria da Penha, destacando os diferentes tipos de violência contra a mulher e esclarecendo como essas situações podem ser identificadas. Além disso, foi reforçada a importância de denunciar e buscar ajuda em casos de violência doméstica, ressaltando o papel da informação e da conscientização na prevenção desse tipo de crime.