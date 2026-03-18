O local agora funciona na Avenida Euclides Alves Guimarães Cotia, n° 78, no antigo CREAS, no centro da cidade - Foto: Divulgação

O local agora funciona na Avenida Euclides Alves Guimarães Cotia, n° 78, no antigo CREAS, no centro da cidadeFoto: Divulgação

Publicado 18/03/2026 15:20

Quatis - A Prefeitura de Quatis inaugurou, na tarde da última sexta-feira (13), a nova Casa dos Conselhos, vinculada às políticas públicas da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS). O evento reuniu autoridades, representantes e munícipes para oficializar a entrega do novo espaço, que conta com salas de reunião e de atendimento individual, além de banheiros e outros espaços com acessibilidade. O local agora funciona na Avenida Euclides Alves Guimarães Cotia, n° 78, no antigo CREAS, no centro da cidade.

A Secretaria de Assistência Social explica que a Casa dos Conselhos é uma grande conquista para o avanço das políticas públicas de direito socioassistencial no município, visto que, anteriormente, as reuniões eram feitas em uma pequena sala dentro do prédio da prefeitura.

Na cerimônia de inauguração, estiveram presentes representantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa (CMDI), do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência (CMDPD) e do Conselho Municipal da Assistência Social (CMAS).

Também marcaram presença no evento o prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias; o secretário de Assistência Social, Hélio Ricardo; e o presidente da Câmara Municipal de Quatis, o vereador Leandro Sant’Anna.