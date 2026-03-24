O município recebeu o título durante uma cerimônia realizada no último dia 18, no Sesc Quitandinha, em Petrópolis (RJ)Foto: Divulgação
Quatis leva prata no Selo Sebrae de Referência em Atendimento em 2025
As instituições podem ser classificadas em quatro categorias: bronze, prata, ouro e diamante (nível nacional), todas reconhecidas pelo Sebrae
Quatis leva prata no Selo Sebrae de Referência em Atendimento em 2025
As instituições podem ser classificadas em quatro categorias: bronze, prata, ouro e diamante (nível nacional), todas reconhecidas pelo Sebrae
Prefeitura inaugura nova Casa dos Conselhos de assistência social em Quatis
O local agora funciona na Avenida Euclides Alves Guimarães Cotia, n° 78, no antigo CREAS, no centro da cidade
Escolas Pessoa de Barros e CIEP 492 ganham ação da Patrulha Escolar de Quatis sobre combate à violência doméstica e familiar
A atividade teve como objetivo conscientizar os estudantes sobre a importância do respeito, da convivência saudável e da prevenção à violência dentro do ambiente familiar
Quatis se destaca na saúde regional segundo IGMA 2026
O resultado coloca Quatis à frente de cidades maiores e com estruturas hospitalares mais amplas, evidenciando avanços na organização e gestão da saúde pública
Quatis garante mais de 12 mil consultas especializadas e fortalece acesso à saúde na cidade
O número reforça o acesso dos moradores a atendimentos especializados dentro do Sistema Único de Saúde (SUS)
Pela segunda vez consecutiva, Quatis é Selo Ouro em alfabetização e fica entre os 4 municípios do Sul Fluminense que foram destaques em 2025
O selo avalia as metas alcançadas por cada gestão municipal com foco no Indicador Criança Alfabetizada, voltado aos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental
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