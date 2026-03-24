O município recebeu o título durante uma cerimônia realizada no último dia 18, no Sesc Quitandinha, em Petrópolis (RJ) - Foto: Divulgação

O município recebeu o título durante uma cerimônia realizada no último dia 18, no Sesc Quitandinha, em Petrópolis (RJ)Foto: Divulgação

Publicado 24/03/2026 13:26

Quatis - Quatis foi reconhecido com o selo prata no Selo de Referência em Atendimento do Sebrae, em 2025. A premiação é concedida às Salas do Empreendedor que atingem padrões de excelência na qualidade do atendimento ao público. As instituições podem ser classificadas em quatro categorias: bronze, prata, ouro e diamante (nível nacional), todas reconhecidas pelo Sebrae.

O município recebeu o título durante uma cerimônia realizada no último dia 18, no Sesc Quitandinha, em Petrópolis (RJ). O prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias, ao lado do secretário de Desenvolvimento Econômico Urbano e Rural, Renato Xavier Corradi, e da equipe da secretaria, esteve presente no evento para receber o certificado do selo prata.

O Selo Sebrae é um reconhecimento às instituições que oferecem atendimento de excelência aos pequenos negócios. A certificação é baseada em uma metodologia rigorosa, que avalia critérios como qualidade no atendimento, oferta de soluções em gestão, integração com a rede parceira e comprometimento com o fortalecimento dos empreendedores locais.

Em Quatis, a Sala do Empreendedor está situada no CATE – Centro de Atendimento ao Trabalhador e Empreendedor. O local fica na Rua Nossa Senhora do Rosário, nº 185, no centro da cidade, e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.