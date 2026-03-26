O evento reuniu cerca de 20 participantes ao longo da programação, que foi dividida em dois períodosFoto: Divulgação
Quatis promove seminário de defesa pessoal feminina em alusão ao Mês da Mulher
O evento reuniu cerca de 20 participantes ao longo da programação, que foi dividida em dois períodos
Quatis promove seminário de defesa pessoal feminina em alusão ao Mês da Mulher
O evento reuniu cerca de 20 participantes ao longo da programação, que foi dividida em dois períodos
Quatis leva prata no Selo Sebrae de Referência em Atendimento em 2025
As instituições podem ser classificadas em quatro categorias: bronze, prata, ouro e diamante (nível nacional), todas reconhecidas pelo Sebrae
Prefeitura inaugura nova Casa dos Conselhos de assistência social em Quatis
O local agora funciona na Avenida Euclides Alves Guimarães Cotia, n° 78, no antigo CREAS, no centro da cidade
Escolas Pessoa de Barros e CIEP 492 ganham ação da Patrulha Escolar de Quatis sobre combate à violência doméstica e familiar
A atividade teve como objetivo conscientizar os estudantes sobre a importância do respeito, da convivência saudável e da prevenção à violência dentro do ambiente familiar
Quatis se destaca na saúde regional segundo IGMA 2026
O resultado coloca Quatis à frente de cidades maiores e com estruturas hospitalares mais amplas, evidenciando avanços na organização e gestão da saúde pública
Quatis garante mais de 12 mil consultas especializadas e fortalece acesso à saúde na cidade
O número reforça o acesso dos moradores a atendimentos especializados dentro do Sistema Único de Saúde (SUS)
Pela segunda vez consecutiva, Quatis é Selo Ouro em alfabetização e fica entre os 4 municípios do Sul Fluminense que foram destaques em 2025
O selo avalia as metas alcançadas por cada gestão municipal com foco no Indicador Criança Alfabetizada, voltado aos estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental
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