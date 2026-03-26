O evento reuniu cerca de 20 participantes ao longo da programação, que foi dividida em dois períodos - Foto: Divulgação

O evento reuniu cerca de 20 participantes ao longo da programação, que foi dividida em dois períodosFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 15:01

Quatis - A Prefeitura de Quatis realizou, no último sábado (21), no Ginásio Poliesportivo João Batista de Oliveira, o Seminário de Defesa Pessoal Feminina, promovido em alusão ao Mês da Mulher. A iniciativa teve como objetivo orientar mulheres, de forma teórica e prática, sobre técnicas de defesa pessoal, ampliando o conhecimento sobre como agir em situações de violência e agressão.

O evento reuniu cerca de 20 participantes ao longo da programação, que foi dividida em dois períodos. Durante a manhã, as participantes tiveram aulas voltadas à defesa pessoal, com orientações práticas e demonstrações de técnicas desportivas. Já no período da tarde, foram apresentadas técnicas de kickboxing aplicadas ao MMA, reforçando o aprendizado com atividades dinâmicas.

A ação foi ministrada pelo instrutor de Defesa Pessoal Militar, André Rouberte, e contou com o apoio e a participação do professor de Karatê Thiago Paschoal, integrante do projeto Esporte é Mais Saúde, desenvolvido no município.

Uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Quatis (SMEL), o seminário integrou a programação especial do Mês da Mulher na cidade. O intuito do governo municipal foi promover atividades voltadas para a promoção da segurança, autonomia e bem-estar das mulheres, por meio de iniciativas que incentivam o conhecimento e a prevenção.