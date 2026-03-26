O evento aconteceu na cidade do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

O evento aconteceu na cidade do Rio de JaneiroFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 15:04

Quatis - A Guarda Civil Municipal de Quatis participou, no último dia 19, do seminário “Operação Lei Seca – 17 anos em defesa da vida”, uma iniciativa promovida pelo Governo do Estado que celebrou os 17 anos da Lei Seca no estado do Rio de Janeiro. O evento aconteceu no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na capital carioca, reunindo representantes de diversos municípios fluminenses para um dia de palestras, depoimentos e apresentações técnicas.

Na ocasião, representaram o município de Quatis os agentes da Patrulha Escolar Luís Cláudio Rodrigues e Joaquim Júnior, além do inspetor do Grupamento de Trânsito, o guarda civil Leowegildo Silva. Durante a programação, os participantes tiveram contato com tecnologias aplicadas à fiscalização, como óculos simuladores de embriaguez, utilizados em ações educativas, e o uso de aeronaves remotamente pilotadas (ARP/RPA), que auxiliam no monitoramento das operações.

Também foram apresentados relatos de vítimas de acidentes de trânsito relacionados ao consumo de álcool, reforçando a importância da conscientização e da responsabilidade no trânsito. Segundo a Secretaria Municipal de Ordem Urbana de Quatis (SMOU), a participação da Guarda contribui para ampliar conhecimentos e fortalecer as ações de prevenção e segurança no município.