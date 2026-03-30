As atividades são gratuitas e abertas ao públicoFoto: Divulgação
Quatis promove atividades em alusão ao Dia Mundial do Autismo na próxima semana
As atividades são gratuitas e abertas ao público
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As atividades são gratuitas e abertas ao público
Guarda Municipal de Quatis participa de seminário em celebração aos 17 anos da Lei Seca
O evento aconteceu no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na capital carioca
Quatis promove seminário de defesa pessoal feminina em alusão ao Mês da Mulher
O evento reuniu cerca de 20 participantes ao longo da programação, que foi dividida em dois períodos
Quatis leva prata no Selo Sebrae de Referência em Atendimento em 2025
As instituições podem ser classificadas em quatro categorias: bronze, prata, ouro e diamante (nível nacional), todas reconhecidas pelo Sebrae
Prefeitura inaugura nova Casa dos Conselhos de assistência social em Quatis
O local agora funciona na Avenida Euclides Alves Guimarães Cotia, n° 78, no antigo CREAS, no centro da cidade
Escolas Pessoa de Barros e CIEP 492 ganham ação da Patrulha Escolar de Quatis sobre combate à violência doméstica e familiar
A atividade teve como objetivo conscientizar os estudantes sobre a importância do respeito, da convivência saudável e da prevenção à violência dentro do ambiente familiar
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