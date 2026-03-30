As atividades são gratuitas e abertas ao público - Foto: Divulgação

As atividades são gratuitas e abertas ao públicoFoto: Divulgação

Publicado 30/03/2026 15:42

Quatis - A Prefeitura de Quatis promove, na próxima quinta-feira (2), uma programação especial em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dentro da campanha Abril Azul. As atividades têm como objetivo ampliar o diálogo com a população sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), além de incentivar a inclusão e a empatia.

A agenda contará com dois eventos ao longo do dia. Pela manhã, às 8h, será realizada uma caminhada de conscientização, com concentração na Praça Getúlio Vargas, no Centro da cidade. A iniciativa busca mobilizar moradores e reforçar a importância da informação no combate ao preconceito. Já no período da tarde, às 15h30, acontece uma roda de conversa voltada para profissionais da Educação de AEE, no Clube Náutico Quatiense. O encontro pretende promover a troca de experiências e o aprofundamento de temas relacionados ao TEA no ambiente escolar.

As atividades são gratuitas e abertas ao público. O governo municipal ainda orienta os participantes a usarem trajes na cor azul, em alusão à identidade da campanha.