O responsável pelos animais e pelos materiais apreendidos foi encaminhado à 100ª Delegacia de Polícia Civil, em Porto Real - Foto: Divulgação

O responsável pelos animais e pelos materiais apreendidos foi encaminhado à 100ª Delegacia de Polícia Civil, em Porto RealFoto: Divulgação

Publicado 01/04/2026 14:02

Quatis - Agentes do Grupamento Ambiental de Quatis realizou a apreensão de pássaros silvestres, gaiolas e materiais utilizados para caça ilegal na zona rural do município, após o recebimento de denúncia. Durante a ação, os agentes identificaram que os animais eram mantidos de forma irregular e sem anilhas de identificação — dispositivo obrigatório para o controle e rastreamento da fauna silvestre.

Ao todo, foram apreendidos quatro pássaros da espécie conhecida como coleirinha e dois trinca-ferros. O responsável pelos animais e pelos materiais apreendidos foi encaminhado à 100ª Delegacia de Polícia Civil, em Porto Real, onde a ocorrência foi registrada. Ele responderá com base na Lei de Crimes Ambientais, que prevê sanções para práticas lesivas à fauna.

Após o resgate, os pássaros foram levados ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS), localizado em Lorena (SP), onde passaram a receber os cuidados necessários para reabilitação. A Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Ambiente (SMSA) reforça que a participação da população é fundamental no combate aos crimes ambientais, contribuindo diretamente para a preservação da fauna.

Denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais:

Guarda Ambiental: 0800 202 1033

Aplicativo 153