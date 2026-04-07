A entrega ocorreu durante o 3º Encontro Nacional do FNAS, realizado no fim de março, em Brasília (DF)Foto: Divulgação
Assistência Social de Quatis recebe Selo FNAS por excelência na gestão financeira do SUAS
A entrega ocorreu durante o 3º Encontro Nacional do FNAS, realizado no fim de março, em Brasília (DF)
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A entrega ocorreu durante o 3º Encontro Nacional do FNAS, realizado no fim de março, em Brasília (DF)
Grupamento Ambiental de Quatis apreende pássaros silvestres e materiais de caça ilegal após denúncia
O responsável pelos animais e pelos materiais apreendidos foi encaminhado à 100ª Delegacia de Polícia Civil, em Porto Real
Quatis promove atividades em alusão ao Dia Mundial do Autismo na próxima semana
As atividades são gratuitas e abertas ao público
Guarda Municipal de Quatis participa de seminário em celebração aos 17 anos da Lei Seca
O evento aconteceu no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na capital carioca
Quatis promove seminário de defesa pessoal feminina em alusão ao Mês da Mulher
O evento reuniu cerca de 20 participantes ao longo da programação, que foi dividida em dois períodos
Quatis leva prata no Selo Sebrae de Referência em Atendimento em 2025
As instituições podem ser classificadas em quatro categorias: bronze, prata, ouro e diamante (nível nacional), todas reconhecidas pelo Sebrae
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