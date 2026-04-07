A entrega ocorreu durante o 3º Encontro Nacional do FNAS, realizado no fim de março, em Brasília (DF) - Foto: Divulgação

A entrega ocorreu durante o 3º Encontro Nacional do FNAS, realizado no fim de março, em Brasília (DF)Foto: Divulgação

Publicado 07/04/2026 14:24

Quatis - O município de Quatis foi contemplado com o Selo de Excelência do Fundo Nacional de Assistência Social (FNAS), ligado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). O certificado reconhece municípios brasileiros pela excelência na gestão financeira e orçamentária dos recursos aplicados no Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

A entrega ocorreu durante o 3º Encontro Nacional do FNAS, realizado no fim de março, em Brasília (DF). O evento reuniu gestores, técnicos e conselheiros de diversos municípios para discutir o fortalecimento da gestão dos recursos destinados à política de assistência social.

Ao longo de três dias de debates, o encontro promoveu a troca de experiências e o aprimoramento da gestão pública no desenvolvimento dos serviços socioassistenciais. A Secretaria Municipal de Assistência Social de Quatis celebrou a conquista, que valoriza a transparência, o planejamento e a eficiência na administração pública.

A premiação considera diversos critérios, entre eles o percentual de preenchimento do Agiliza SUAS, o monitoramento dos Fundos de Assistência Social e a execução financeira dos recursos dos blocos de financiamento da Proteção Social Básica e Especial. Segundo a secretaria, Quatis atendeu a todas as etapas estabelecidas, garantindo a certificação.