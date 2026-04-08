O resultado também coloca Quatis em cenário de destaque, ficando acima das médias estadual e nacional - Foto: Divulgação

O resultado também coloca Quatis em cenário de destaque, ficando acima das médias estadual e nacionalFoto: Divulgação

Publicado 08/04/2026 14:25

Quatis - O município de Quatis alcançou um marco histórico na educação básica ao atingir 75,79% no Indicador Criança Alfabetizada (ICA) em 2025, resultado divulgado no último dia 31 de março pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O índice supera não apenas a meta estipulada para o ano, que era de 59,04%, como também antecipa, com ampla margem, o objetivo projetado para 2029, consolidando o município como referência em alfabetização na idade certa. O resultado também coloca Quatis em cenário de destaque, ficando acima das médias estadual e nacional.

O avanço expressivo reflete os investimentos e a prioridade do governo municipal na área da educação, por meio de políticas públicas alinhadas ao Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, iniciativa que busca garantir que todos os estudantes estejam alfabetizados ao final do 2º ano do ensino fundamental, além de recompor aprendizagens impactadas pela pandemia entre alunos do 3º ao 5º ano.

Os dados evidenciam uma trajetória consistente de crescimento. Em 2023, Quatis registrava 48,9% de crianças alfabetizadas na idade adequada. Já em 2024, o percentual subiu para 60,05%, superando a meta prevista de 54,03%. Em 2025, o salto foi ainda mais significativo, com o índice chegando a 75,79%, resultado que posiciona o município acima da média do estado do Rio de Janeiro (60%) e também da média nacional (66%).

O desempenho reforça a efetividade das estratégias adotadas pela rede municipal de ensino, com foco na aprendizagem, acompanhamento pedagógico contínuo e fortalecimento das práticas de alfabetização desde os anos iniciais.

O Indicador Criança Alfabetizada é calculado a partir de avaliações baseadas em parâmetros do Inep, que medem anualmente o percentual de estudantes que atingem o padrão adequado de alfabetização. As provas incluem questões de múltipla escolha e atividades de produção textual, permitindo avaliar o domínio de habilidades essenciais de leitura e escrita.

De acordo com o padrão nacional, considera-se alfabetizada a criança que alcança 743 pontos na escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), demonstrando capacidade de ler palavras, frases e textos curtos, localizar informações explícitas e interpretar conteúdos que envolvem diferentes linguagens.

Com o resultado de 2025, Quatis reafirma seu compromisso com a educação de qualidade e com a garantia do direito de aprender na idade certa, destacando-se no cenário estadual e nacional como exemplo de gestão eficiente e políticas públicas bem sucedidas.