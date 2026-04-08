O evento foi realizado no Clube NáuticoFoto: Divulgação
Prefeitura de Quatis promove roda de conversa em alusão ao mês de conscientização do autismo
O encontro reuniu profissionais da Educação em um momento voltado à reflexão e ao aprimoramento das práticas pedagógicas
Prefeitura de Quatis promove roda de conversa em alusão ao mês de conscientização do autismo
O encontro reuniu profissionais da Educação em um momento voltado à reflexão e ao aprimoramento das práticas pedagógicas
Quatis alcança 75% em alfabetização, supera meta prevista e fica acima da média nacional no Indicador Criança Alfabetizada em 2025
O resultado também coloca Quatis em cenário de destaque, ficando acima das médias estadual e nacional
Assistência Social de Quatis recebe Selo FNAS por excelência na gestão financeira do SUAS
A entrega ocorreu durante o 3º Encontro Nacional do FNAS, realizado no fim de março, em Brasília (DF)
Grupamento Ambiental de Quatis apreende pássaros silvestres e materiais de caça ilegal após denúncia
O responsável pelos animais e pelos materiais apreendidos foi encaminhado à 100ª Delegacia de Polícia Civil, em Porto Real
Quatis promove atividades em alusão ao Dia Mundial do Autismo na próxima semana
As atividades são gratuitas e abertas ao público
Guarda Municipal de Quatis participa de seminário em celebração aos 17 anos da Lei Seca
O evento aconteceu no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na capital carioca
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