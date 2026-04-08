O evento foi realizado no Clube Náutico - Foto: Divulgação

O evento foi realizado no Clube NáuticoFoto: Divulgação

Publicado 08/04/2026 14:30

Quatis - A Prefeitura de Quatis promoveu, na última quinta-feira (2), uma roda de conversa em alusão ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, dentro da programação da campanha Abril Azul. Realizado no Clube Náutico de Quatis, o encontro reuniu profissionais da Educação em um momento voltado à reflexão e ao aprimoramento das práticas pedagógicas.

Com o tema de 2026, “Autonomia se constrói com apoio e respeito”, a atividade incentivou o diálogo e a troca de experiências entre os educadores, com foco na construção de um ambiente escolar mais inclusivo. A iniciativa destacou a necessidade de estratégias que respeitem as individualidades dos estudantes com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo o desenvolvimento de suas potencialidades no contexto educacional.

A roda de conversa foi conduzida pela doutora Clarisse Fortes, especialista na área, que abordou o papel da escola na promoção da autonomia dos alunos com TEA. Durante o encontro, também foram discutidos caminhos para fortalecer práticas mais acolhedoras e alinhadas aos princípios da educação inclusiva.

O evento contou com a presença do prefeito de Quatis Aluísio d’Elias e da vice-prefeita e secretária de Educação, Ivone Bento. A iniciativa integrou o compromisso da gestão municipal com a ampliação e o avanço de políticas públicas voltadas à inclusão e ao respeito às diferenças.