A iniciativa marcou o início das ações do Maio Laranja no município - Foto: Divulgação

A iniciativa marcou o início das ações do Maio Laranja no municípioFoto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 10:44

Quatis - A Prefeitura de Quatis deu início às atividades em alusão ao Maio Laranja, mês dedicado ao combate à violência e à exploração sexual de crianças e adolescentes. No último sábado (11), a equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) realizou uma capacitação no Colégio Plano A, voltada a professores e funcionários da unidade escolar, abordando o tema da campanha.

A iniciativa marcou o início das ações do Maio Laranja no município e teve como objetivo conscientizar e capacitar os profissionais sobre práticas de prevenção e enfrentamento da violência e da exploração sexual infantil, considerando que a escola é um espaço estratégico para a identificação de sinais e realização de denúncias.

Estiveram presentes o secretário de Assistência Social, Hélio Ricardo; a subsecretária de Assistência Social, Bianca Sampaio; a coordenadora da Gestão SUAS, Mariana Carvalho; a assessora do SUAS, Alessandra Moreira; além da coordenadora de Direitos Humanos, Mayra Reygio.

De acordo com a equipe, a ação integra um calendário de atividades elaborado pela secretaria para o Maio Laranja. As ações acontecerão ao longo do mês, com o Dia D e a Ação de Visibilidade e Mobilização marcados para 18 de maio.