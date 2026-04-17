As atividades integram um conjunto de ações educativas desenvolvidas junto às escolas do municípioFoto: Divulgação
Bullying e educação no trânsito são temas de ação educativa em escolas de Quatis
As atividades integram um conjunto de ações educativas desenvolvidas junto às escolas do município
Bullying e educação no trânsito são temas de ação educativa em escolas de Quatis
As atividades integram um conjunto de ações educativas desenvolvidas junto às escolas do município
Prefeitura de Quatis inicia mobilização nas escolas pela campanha contra violência e exploração infantil
A iniciativa marcou o início das ações do Maio Laranja no município
Prefeitura de Quatis promove roda de conversa em alusão ao mês de conscientização do autismo
O encontro reuniu profissionais da Educação em um momento voltado à reflexão e ao aprimoramento das práticas pedagógicas
Quatis alcança 75% em alfabetização, supera meta prevista e fica acima da média nacional no Indicador Criança Alfabetizada em 2025
O resultado também coloca Quatis em cenário de destaque, ficando acima das médias estadual e nacional
Assistência Social de Quatis recebe Selo FNAS por excelência na gestão financeira do SUAS
A entrega ocorreu durante o 3º Encontro Nacional do FNAS, realizado no fim de março, em Brasília (DF)
Grupamento Ambiental de Quatis apreende pássaros silvestres e materiais de caça ilegal após denúncia
O responsável pelos animais e pelos materiais apreendidos foi encaminhado à 100ª Delegacia de Polícia Civil, em Porto Real
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