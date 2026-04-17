As atividades integram um conjunto de ações educativas desenvolvidas junto às escolas do município - Foto: Divulgação

As atividades integram um conjunto de ações educativas desenvolvidas junto às escolas do municípioFoto: Divulgação

Publicado 17/04/2026 10:46

Quatis - A Prefeitura de Quatis segue promovendo iniciativas voltadas à conscientização de alunos da rede municipal, com foco no combate ao bullying e na educação para o trânsito. As atividades integram um conjunto de ações educativas desenvolvidas junto às escolas do município.

Recentemente, equipes da Secretaria Municipal de Ordem Urbana (SMOU) estiveram nas unidades escolares Maria Helena Rafael de Elias e CIEP 492 Municipalizado Marciana Machado de Elias, onde realizaram uma ação voltada à orientação e sensibilização dos estudantes sobre os temas.

Durante a programação, os alunos participaram de palestras que abordaram a importância da empatia, do respeito mútuo e do convívio social no enfrentamento ao bullying. Também foram apresentados conceitos relacionados à educação no trânsito, com ênfase na responsabilidade, na convivência harmoniosa e na formação de cidadãos mais conscientes.

De acordo com a Secretaria, a iniciativa contou com o apoio da Guarda Municipal e teve como objetivo fortalecer a conscientização dos estudantes, incentivando práticas mais seguras no trânsito e contribuindo para a construção de um ambiente escolar mais acolhedor e respeitoso.