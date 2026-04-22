O evento reuniu 26 crianças, com idades entre 4 e 10 anos - Foto: Divulgação

O evento reuniu 26 crianças, com idades entre 4 e 10 anosFoto: Divulgação

Publicado 22/04/2026 14:46

Quatis - A Prefeitura de Quatis realizou, no último domingo (19), o Circuito Kids de Bike 2026, na Praça Dr. Teixeira Brandão, no Centro da cidade. O evento reuniu 26 crianças, com idades entre 4 e 10 anos, em uma programação voltada ao incentivo à prática esportiva na infância. A concentração teve início às 8h30, com largada às 9h. Durante a atividade, os participantes percorreram um trajeto de bicicleta adaptado no entorno do local, promovendo integração, lazer e estímulo ao esporte de forma acessível. Ao final, todos os atletas mirins receberam medalhas de participação.

O Circuito Kids de Bike aconteceu simultaneamente ao Circuito de Mountain Bike XCM, voltado ao público adulto, ampliando a programação esportiva no município. A iniciativa foi promovida pela Prefeitura, em parceria com a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte. O evento, segundo a Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SMEL), reforça o compromisso da gestão municipal com a valorização do esporte e o incentivo a hábitos saudáveis desde a infância, como o ciclismo.