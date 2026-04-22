O evento reuniu 26 crianças, com idades entre 4 e 10 anosFoto: Divulgação
Circuito Kids de Bike reúne público infantil em manhã esportiva em Quatis
Durante a atividade, os participantes percorreram um trajeto de bicicleta adaptado no entorno do local, promovendo integração, lazer e estímulo ao esporte
Circuito Kids de Bike reúne público infantil em manhã esportiva em Quatis
Durante a atividade, os participantes percorreram um trajeto de bicicleta adaptado no entorno do local, promovendo integração, lazer e estímulo ao esporte
Bullying e educação no trânsito são temas de ação educativa em escolas de Quatis
As atividades integram um conjunto de ações educativas desenvolvidas junto às escolas do município
Prefeitura de Quatis inicia mobilização nas escolas pela campanha contra violência e exploração infantil
A iniciativa marcou o início das ações do Maio Laranja no município
Prefeitura de Quatis promove roda de conversa em alusão ao mês de conscientização do autismo
O encontro reuniu profissionais da Educação em um momento voltado à reflexão e ao aprimoramento das práticas pedagógicas
Quatis alcança 75% em alfabetização, supera meta prevista e fica acima da média nacional no Indicador Criança Alfabetizada em 2025
O resultado também coloca Quatis em cenário de destaque, ficando acima das médias estadual e nacional
Assistência Social de Quatis recebe Selo FNAS por excelência na gestão financeira do SUAS
A entrega ocorreu durante o 3º Encontro Nacional do FNAS, realizado no fim de março, em Brasília (DF)
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