O evento será realizado na Praça Getúlio Vargas, no Centro, com programação gratuita voltada para públicos de todas as idades - Foto: Divulgação

O evento será realizado na Praça Getúlio Vargas, no Centro, com programação gratuita voltada para públicos de todas as idadesFoto: Divulgação

Publicado 08/05/2026 15:24

Quatis - O município de Quatis recebe pela segunda vez, nos dias 13 e 14 de maio, o 8º Festan – Palco Móvel Festival Abará de Teatro Itinerante. O evento será realizado na Praça Getúlio Vargas, no Centro, com programação gratuita voltada para públicos de todas as idades.

Promovido pelo Emcena Brasil Produções, em parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, e com apoio da Prefeitura de Quatis, o festival chega pela segunda vez na cidade e traz como proposta um formato inovador: um palco móvel instalado em um contêiner adaptado, que percorre cidades levando cultura e entretenimento.

Durante os dois dias de evento, o público poderá assistir a uma série de apresentações que incluem espetáculos teatrais infantis e adultos, teatro de bonecos, números circenses, contação de histórias e atividades recreativas. Ao todo, cerca de 30 artistas e técnicos participam da iniciativa.

A programação tem início sempre às 15h e segue até às 20h, oferecendo opções culturais diversificadas ao longo do dia. Entre os destaques estão os espetáculos “Boi Viramundo”, voltado para o público infantil, e “Ariano – O Cavaleiro Sertanejo” e “À Beira do Abismo”, direcionados ao público adulto.

Além das apresentações artísticas, o festival também abre espaço para talentos locais, como a Orquestra de Cordas “Cantar, Tocar e Encantar”, que se apresenta no segundo dia do evento.

O Festan reforça a valorização da cultura popular e o acesso democrático à arte, promovendo experiências culturais gratuitas em espaços públicos. Confira a programação:

13 de maio

15h – Boi Viramundo (infantil)

16h – Atividades recreativas

18h – Mamulengo Folial (bonecos)

19h – Versão Brasileira (circense)

20h – Ariano – O Cavaleiro Sertanejo (adulto)

14 de maio

15h – Antes que o Galo Cante

16h – Atividades recreativas

18h – Mosquito Faniquito do Siricutico (contação de histórias)

19h – Orquestra de Cordas Cantar, Tocar e Encantar (convidados locais)

20h – À Beira do Abismo (adulto)