Quatis - O município de Quatis recebe pela segunda vez, nos dias 13 e 14 de maio, o 8º Festan – Palco Móvel Festival Abará de Teatro Itinerante. O evento será realizado na Praça Getúlio Vargas, no Centro, com programação gratuita voltada para públicos de todas as idades.
Promovido pelo Emcena Brasil Produções, em parceria com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, e com apoio da Prefeitura de Quatis, o festival chega pela segunda vez na cidade e traz como proposta um formato inovador: um palco móvel instalado em um contêiner adaptado, que percorre cidades levando cultura e entretenimento.
Durante os dois dias de evento, o público poderá assistir a uma série de apresentações que incluem espetáculos teatrais infantis e adultos, teatro de bonecos, números circenses, contação de histórias e atividades recreativas. Ao todo, cerca de 30 artistas e técnicos participam da iniciativa.
A programação tem início sempre às 15h e segue até às 20h, oferecendo opções culturais diversificadas ao longo do dia. Entre os destaques estão os espetáculos “Boi Viramundo”, voltado para o público infantil, e “Ariano – O Cavaleiro Sertanejo” e “À Beira do Abismo”, direcionados ao público adulto.
Além das apresentações artísticas, o festival também abre espaço para talentos locais, como a Orquestra de Cordas “Cantar, Tocar e Encantar”, que se apresenta no segundo dia do evento.
O Festan reforça a valorização da cultura popular e o acesso democrático à arte, promovendo experiências culturais gratuitas em espaços públicos. Confira a programação:
13 de maio 15h – Boi Viramundo (infantil) 16h – Atividades recreativas 18h – Mamulengo Folial (bonecos) 19h – Versão Brasileira (circense) 20h – Ariano – O Cavaleiro Sertanejo (adulto)
14 de maio 15h – Antes que o Galo Cante 16h – Atividades recreativas 18h – Mosquito Faniquito do Siricutico (contação de histórias) 19h – Orquestra de Cordas Cantar, Tocar e Encantar (convidados locais) 20h – À Beira do Abismo (adulto)
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