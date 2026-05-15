A iniciativa levou serviços gratuitos de saúde, bem-estar animal e lazer para a população quatiense ao longo do diaFoto: Divulgação
Prefeitura e AMAN realizam edição da ACISO em Quatis com diversos serviços gratuitos para a população
A iniciativa levou serviços gratuitos de saúde, bem-estar animal e lazer para a população quatiense ao longo do dia
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A iniciativa levou serviços gratuitos de saúde, bem-estar animal e lazer para a população quatiense ao longo do dia
Festival de teatro itinerante retorna a Quatis com programação gratuita para todas as idades
O evento será realizado na Praça Getúlio Vargas, no Centro, com programação gratuita voltada para públicos de todas as idades
Circuito Kids de Bike reúne público infantil em manhã esportiva em Quatis
Durante a atividade, os participantes percorreram um trajeto de bicicleta adaptado no entorno do local, promovendo integração, lazer e estímulo ao esporte
Bullying e educação no trânsito são temas de ação educativa em escolas de Quatis
As atividades integram um conjunto de ações educativas desenvolvidas junto às escolas do município
Prefeitura de Quatis inicia mobilização nas escolas pela campanha contra violência e exploração infantil
A iniciativa marcou o início das ações do Maio Laranja no município
Prefeitura de Quatis promove roda de conversa em alusão ao mês de conscientização do autismo
O encontro reuniu profissionais da Educação em um momento voltado à reflexão e ao aprimoramento das práticas pedagógicas
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