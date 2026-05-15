A iniciativa levou serviços gratuitos de saúde, bem-estar animal e lazer para a população quatiense ao longo do dia - Foto: Divulgação

A iniciativa levou serviços gratuitos de saúde, bem-estar animal e lazer para a população quatiense ao longo do diaFoto: Divulgação

Publicado 15/05/2026 10:28

Quatis - A Prefeitura de Quatis, em parceria com a Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN), realizou na última quarta-feira (13) mais uma edição da Ação Cívico-Social no Parque da Cidade, no bairro Jardim Polastri. A iniciativa levou serviços gratuitos de saúde, bem-estar animal e lazer para a população quatiense ao longo do dia.

A programação contou com atendimentos com clínico geral e pediatra, vacinação contra a Influenza, aferição de pressão arterial e HGT, além de atendimento odontológico realizado na unidade móvel de saúde. O destaque da ação ficou por conta das atividades recreativas promovidas para o público infantil, reunindo crianças das escolas municipais em momentos de lazer, interação e diversão durante toda a programação.

As atividades fizeram parte das ações desenvolvidas pela AMAN em parceria com o município. Outro ponto de grande participação foi a área voltada à saúde animal. O espaço ofereceu atendimento veterinário, vacinação antirrábica, orientações sobre bem-estar animal e feira de adoção responsável, além de ações educativas voltadas aos cuidados com os pets.

A iniciativa reforça a parceria entre o município e a AMAN na promoção de ações sociais, cidadania e acesso gratuito a serviços essenciais para a população, fortalecendo a integração entre a comunidade e instituições.