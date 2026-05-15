Assinatura do documento contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, membros do Conselho Municipal de Saúde e servidores municipais - Foto: Divulgação

Assinatura do documento contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, membros do Conselho Municipal de Saúde e servidores municipaisFoto: Divulgação

Publicado 15/05/2026 10:33

Quatis - A Prefeitura de Quatis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), segue avançando no fortalecimento da participação popular nas políticas públicas de saúde do município. A administração municipal concluiu o processo para garantir uma sede exclusiva ao Conselho Municipal de Saúde (CMS), oferecendo mais estrutura e melhores condições para o desenvolvimento dos trabalhos do colegiado.

O novo espaço funcionará em um imóvel localizado na Rua Delfim Fróes, nº 55, no Centro da cidade, viabilizado por meio do Contrato nº 42/2026. A assinatura do documento contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, membros do Conselho Municipal de Saúde e servidores municipais, sendo posteriormente oficializada pelo prefeito Aluísio d’Elias.

A iniciativa representa um importante avanço para o fortalecimento do Conselho, que desempenha papel essencial no acompanhamento, fiscalização e discussão das ações da saúde pública no município.

Com a nova sede, o Conselho Municipal de Saúde terá melhores condições para realizar reuniões, atender a população e desenvolver suas atividades de forma mais organizada e estruturada.

A ação reforça o compromisso da gestão municipal com a transparência, o diálogo com a população e o fortalecimento do controle social dentro do Sistema Único de Saúde (SUS).