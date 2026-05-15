A partir deste mês, os procedimentos passaram a ser feitos na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário - Foto: Divulgação

A partir deste mês, os procedimentos passaram a ser feitos na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do RosárioFoto: Divulgação

Publicado 15/05/2026 15:56

Quatis - A Prefeitura de Quatis, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), ampliou a oferta de exames de ultrassonografia realizados diretamente no município. A partir deste mês, os procedimentos passaram a ser feitos na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário, fortalecendo a rede municipal de saúde e garantindo mais comodidade, agilidade e acesso aos usuários do SUS.

Com a nova contratação formalizada pela administração municipal, exames que anteriormente dependiam de encaminhamentos para outros municípios do Estado do Rio de Janeiro agora passam a ser realizados em Quatis, reduzindo deslocamentos e contribuindo para maior eficiência no acompanhamento clínico e diagnóstico dos pacientes.

Entre os exames ofertados estão ultrassonografia obstétrica, obstétrica com Doppler, transvaginal, abdômen total, tireoide, próstata, aparelho urinário, mamária, pélvica ginecológica, morfológica e exames com Doppler, além de outros procedimentos especializados.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a ampliação representa mais um avanço no fortalecimento da rede pública municipal, ampliando o acesso da população aos exames especializados e promovendo mais resolutividade nos atendimentos realizados pelo município.