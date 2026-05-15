A partir deste mês, os procedimentos passaram a ser feitos na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do RosárioFoto: Divulgação
Prefeitura amplia oferta de ultrassonografias e fortalece rede municipal de saúde em Quatis
A partir deste mês, os procedimentos passaram a ser feitos na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário
Prefeitura amplia oferta de ultrassonografias e fortalece rede municipal de saúde em Quatis
A partir deste mês, os procedimentos passaram a ser feitos na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário
Prefeitura de Quatis conclui processo para nova sede do Conselho Municipal de Saúde e cidade avança no fortalecimento das políticas públicas de saúde
Assinatura do documento contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, membros do Conselho Municipal de Saúde e servidores municipais
Prefeitura e AMAN realizam edição da ACISO em Quatis com diversos serviços gratuitos para a população
A iniciativa levou serviços gratuitos de saúde, bem-estar animal e lazer para a população quatiense ao longo do dia
Festival de teatro itinerante retorna a Quatis com programação gratuita para todas as idades
O evento será realizado na Praça Getúlio Vargas, no Centro, com programação gratuita voltada para públicos de todas as idades
Circuito Kids de Bike reúne público infantil em manhã esportiva em Quatis
Durante a atividade, os participantes percorreram um trajeto de bicicleta adaptado no entorno do local, promovendo integração, lazer e estímulo ao esporte
Bullying e educação no trânsito são temas de ação educativa em escolas de Quatis
As atividades integram um conjunto de ações educativas desenvolvidas junto às escolas do município
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.