O resultado representa um avanço expressivo da cidade, que subiu 16 posições em relação ao levantamento anteriorFoto: Divulgação
Quatis avança 16 posições e alcança 7º lugar em ranking estadual de qualidade de vida
O resultado representa um avanço expressivo da cidade, que subiu 16 posições em relação ao levantamento anterior
Quatis avança 16 posições e alcança 7º lugar em ranking estadual de qualidade de vida
O resultado representa um avanço expressivo da cidade, que subiu 16 posições em relação ao levantamento anterior
Prefeitura amplia oferta de ultrassonografias e fortalece rede municipal de saúde em Quatis
A partir deste mês, os procedimentos passaram a ser feitos na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário
Prefeitura de Quatis conclui processo para nova sede do Conselho Municipal de Saúde e cidade avança no fortalecimento das políticas públicas de saúde
Assinatura do documento contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, membros do Conselho Municipal de Saúde e servidores municipais
Prefeitura e AMAN realizam edição da ACISO em Quatis com diversos serviços gratuitos para a população
A iniciativa levou serviços gratuitos de saúde, bem-estar animal e lazer para a população quatiense ao longo do dia
Festival de teatro itinerante retorna a Quatis com programação gratuita para todas as idades
O evento será realizado na Praça Getúlio Vargas, no Centro, com programação gratuita voltada para públicos de todas as idades
Circuito Kids de Bike reúne público infantil em manhã esportiva em Quatis
Durante a atividade, os participantes percorreram um trajeto de bicicleta adaptado no entorno do local, promovendo integração, lazer e estímulo ao esporte
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