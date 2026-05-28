O resultado representa um avanço expressivo da cidade, que subiu 16 posições em relação ao levantamento anterior - Foto: Divulgação

O resultado representa um avanço expressivo da cidade, que subiu 16 posições em relação ao levantamento anteriorFoto: Divulgação

Publicado 28/05/2026 09:52

Quatis - O município de Quatis conquistou destaque no cenário estadual ao alcançar a 7ª colocação no ranking de qualidade de vida do Estado do Rio de Janeiro, segundo os dados mais recentes do Índice de Progresso Social (IPS Brasil) 2026. O resultado representa um avanço expressivo da cidade, que subiu 16 posições em relação ao levantamento anterior.

Além da colocação entre os dez municípios mais bem avaliados do estado, Quatis também aparece como a segunda cidade mais bem posicionada da região Sul Fluminense, ficando atrás apenas de Resende. No cenário nacional, o município ocupa a 666ª posição entre as 5.570 cidades brasileiras analisadas pelo estudo.

O Índice de Progresso Social é considerado uma das principais ferramentas de avaliação da qualidade de vida no país. O levantamento utiliza 57 indicadores sociais e ambientais, organizados em pilares fundamentais como saúde e bem-estar, educação, infraestrutura, meio ambiente, segurança e acesso a oportunidades. O objetivo é medir se os municípios conseguem garantir condições adequadas para o desenvolvimento da população e promover melhorias efetivas na vida das pessoas.

Os números também demonstram a evolução contínua de Quatis nos últimos anos. Em 2024, o município ocupava a 35ª posição no ranking estadual e a 1.763ª colocação nacional, somando 60,53 pontos. Já em 2025, a cidade avançou para o 23º lugar no estado e 1.076º no país, alcançando 62,94 pontos.

No levantamento divulgado em 2026, o crescimento foi ainda mais significativo: Quatis atingiu 65,63 pontos, consolidando-se na 7ª posição estadual e reforçando o reconhecimento do município pelos avanços em áreas essenciais para a qualidade de vida da população.

O desempenho evidencia os resultados das ações e investimentos realizados no município, refletindo diretamente nos indicadores sociais e na melhoria dos serviços oferecidos à população. O resultado também fortalece Quatis como uma das cidades com melhor qualidade de vida do estado do Rio de Janeiro.