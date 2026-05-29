A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas ao longo da campanha Maio Amarelo no municípioFoto: Divulgação
Prefeitura de Quatis realiza ação do Maio Amarelo na APAE e na escola Victorinha
A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas ao longo da campanha Maio Amarelo no município
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A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas ao longo da campanha Maio Amarelo no município
Quatis avança 16 posições e alcança 7º lugar em ranking estadual de qualidade de vida
O resultado representa um avanço expressivo da cidade, que subiu 16 posições em relação ao levantamento anterior
Prefeitura amplia oferta de ultrassonografias e fortalece rede municipal de saúde em Quatis
A partir deste mês, os procedimentos passaram a ser feitos na Clínica da Família, no bairro Nossa Senhora do Rosário
Prefeitura de Quatis conclui processo para nova sede do Conselho Municipal de Saúde e cidade avança no fortalecimento das políticas públicas de saúde
Assinatura do documento contou com a participação de representantes da Secretaria Municipal de Saúde, membros do Conselho Municipal de Saúde e servidores municipais
Prefeitura e AMAN realizam edição da ACISO em Quatis com diversos serviços gratuitos para a população
A iniciativa levou serviços gratuitos de saúde, bem-estar animal e lazer para a população quatiense ao longo do dia
Festival de teatro itinerante retorna a Quatis com programação gratuita para todas as idades
O evento será realizado na Praça Getúlio Vargas, no Centro, com programação gratuita voltada para públicos de todas as idades
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