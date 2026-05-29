A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas ao longo da campanha Maio Amarelo no município - Foto: Divulgação

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas ao longo da campanha Maio Amarelo no municípioFoto: Divulgação

Publicado 29/05/2026 11:01

Quatis - A Prefeitura de Quatis promoveu, no último dia 19, uma ação da campanha Maio Amarelo na APAE de Quatis e na Escola Municipal Victoria Maria dos Prazeres e Valeriano, o Victorinha. A atividade foi conduzida pela Secretaria Municipal de Ordem Urbana (SMOU), com palestras e atividades educativas voltadas à conscientização sobre segurança no trânsito e prevenção de acidentes.

Durante a programação, alunos e profissionais das unidades participaram de orientações sobre comportamento seguro no trânsito, respeito às leis de circulação e a importância da atenção e da responsabilidade de motoristas, ciclistas e pedestres no dia a dia.

A iniciativa faz parte das ações desenvolvidas ao longo da campanha Maio Amarelo no município, levando informações sobre segurança viária e leis de trânsito às unidades educacionais de Quatis.