Por meio do projeto "Luz, Câmera, Educação!", os alunos participam da produção de um curta-metragem que une educação, cultura e audiovisual - Foto: Divulgação

Por meio do projeto "Luz, Câmera, Educação!", os alunos participam da produção de um curta-metragem que une educação, cultura e audiovisualFoto: Divulgação

Publicado 19/06/2026 14:05

Quatis - Estudantes da Escola Municipal Quilombola de Santana Irmã Elizabeth Alves, em Quatis, estão vivenciando uma experiência que vai além da sala de aula. Por meio do projeto “Luz, Câmera, Educação!”, os alunos participam da produção de um curta-metragem que une educação, cultura e audiovisual, promovendo o protagonismo estudantil e ampliando o acesso a novas formas de aprendizagem e expressão artística.

Coordenada pelo professor de História, Gabriel, e pela professora de Artes, Ana Cristina, a ação envolve estudantes dos Anos Finais do Ensino Fundamental e mobiliza a comunidade escolar na construção de uma produção audiovisual baseada em histórias, vivências e identidades locais. Ao longo do processo, os alunos participam de etapas como pesquisa, elaboração de roteiro, atuação e trabalho em equipe.

O curta-metragem “A Trajetória de Heloísa” conta a história de uma jovem moradora da periferia que enfrenta situações de discriminação, mas mantém o sonho de se tornar escritora. A narrativa aborda temas como superação, educação, preconceito e valorização da identidade.

As gravações foram realizadas no Quilombo de Santana, cenário que contribui com a ambientação da produção e destaca a riqueza histórica, cultural e paisagística da comunidade. O espaço também reforça o vínculo dos estudantes com suas raízes e com a valorização da cultura afro-brasileira.

A iniciativa conta com o apoio do Instituto David Miranda e realização da Produtora Mauá Filmes. O projeto proporciona aos estudantes vivências práticas no universo do audiovisual, com participação em diferentes etapas da produção cinematográfica, ampliando o repertório cultural e o desenvolvimento de habilidades criativas e coletivas.