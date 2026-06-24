A iniciativa busca valorizar o patrimônio histórico e cultural afro-brasileiro e indígena - Foto: Divulgação

A iniciativa busca valorizar o patrimônio histórico e cultural afro-brasileiro e indígenaFoto: Divulgação

Publicado 24/06/2026 09:46

Quatis - Professores da Rede Municipal de Ensino de Quatis participaram, no último dia 16, de uma formação sobre Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), promovida pelo projeto A Cor da Cultura, da Fundação Roberto Marinho, no município de Rio Bonito (RJ).

A iniciativa busca valorizar o patrimônio histórico e cultural afro-brasileiro e indígena, além de contribuir para o fortalecimento de práticas pedagógicas voltadas à Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER) e à educação antirracista nas escolas.

Durante a formação, os participantes receberam kits com materiais paradidáticos que servirão de suporte às atividades previstas até novembro. Os profissionais também atuarão como multiplicadores dos conhecimentos adquiridos, ampliando o alcance das ações e fortalecendo as práticas relacionadas à temática nas unidades escolares da rede municipal.

A participação dos docentes integra as ações de formação continuada desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Educação e reforça o compromisso da Rede Municipal de Ensino com a promoção da equidade, o respeito à diversidade e o enfrentamento ao racismo no ambiente escolar. A iniciativa está alinhada aos princípios da Política Nacional de Equidade, Educação para as Relações Étnico-Raciais e Educação Escolar Quilombola (PNEERQ).