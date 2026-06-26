O aumento no número de exames realizados reflete o trabalho da rede municipal para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e garantir mais agilidade nos atendimentos. - Foto: Divulgação

O aumento no número de exames realizados reflete o trabalho da rede municipal para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e garantir mais agilidade nos atendimentos.Foto: Divulgação

Publicado 26/06/2026 15:31

Quatis - A Prefeitura de Quatis realizou mais de 200 ultrassonografias no município no último mês. Somente em maio, foram concluídos 222 exames, contemplando gestantes e pacientes com pedidos de urgência, que tiveram prioridade no atendimento.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o resultado representa um avanço na ampliação da oferta de exames de imagem na rede municipal, contribuindo para a redução da fila de espera e para o fortalecimento da assistência à população.

Considerada uma importante ferramenta para o diagnóstico e acompanhamento de diversas condições de saúde, a ultrassonografia auxilia na prevenção e na identificação precoce de doenças. O aumento no número de exames realizados reflete o trabalho da rede municipal para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e garantir mais agilidade nos atendimentos.

A Secretaria de Saúde orienta que pacientes com solicitação médica para exames ou consultas que ainda não estejam inseridos na lista de espera procurem a unidade de saúde de referência ou a agente comunitária de saúde para realizar o cadastro e garantir o encaminhamento para os próximos atendimentos.