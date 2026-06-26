O aumento no número de exames realizados reflete o trabalho da rede municipal para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e garantir mais agilidade nos atendimentos.Foto: Divulgação

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Quatis - A Prefeitura de Quatis realizou mais de 200 ultrassonografias no município no último mês. Somente em maio, foram concluídos 222 exames, contemplando gestantes e pacientes com pedidos de urgência, que tiveram prioridade no atendimento.
De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o resultado representa um avanço na ampliação da oferta de exames de imagem na rede municipal, contribuindo para a redução da fila de espera e para o fortalecimento da assistência à população.
Considerada uma importante ferramenta para o diagnóstico e acompanhamento de diversas condições de saúde, a ultrassonografia auxilia na prevenção e na identificação precoce de doenças. O aumento no número de exames realizados reflete o trabalho da rede municipal para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde e garantir mais agilidade nos atendimentos.
A Secretaria de Saúde orienta que pacientes com solicitação médica para exames ou consultas que ainda não estejam inseridos na lista de espera procurem a unidade de saúde de referência ou a agente comunitária de saúde para realizar o cadastro e garantir o encaminhamento para os próximos atendimentos.